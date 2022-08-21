الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسيفتتح المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب مشاركته في البطولة الآسيوية الـ20 للكرة الطائرة تحت 21 عاماً ( المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب للكرة الطائرة) غداً بلقاء منتخب هونج كونج على صالة الاتحاد البحريني للعبة بمدينة عيسى الرياضية ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما المنتخب البحريني "المستضيف".واستعد الأخضر الشباب للبطولة بعد أن أقام معسكراً خارجياً في تركيا لعب من خلاله العديد من المباريات الودية التي شارك فيها جميع اللاعبين إضافة إلى خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الكوري الجنوبي خلال وجوده في البحرين وذلك لاختيار التشكيلة المثالية.ويمثل الأخضر في البطولة 12 لاعباً تحت إشراف المدرب التونسي محمد بن علي الشيخ, وهم جواد الخواهر ، حسن الكعبي، حسن الخليف، مرتجى مويس، مصطفى النعمة، هادي الأصمخ ، عبدالله الدخيل، عمار مدني، مروان الهوساوي ، يحيى الشنقيطي ، غسان البيشي ، رضا الشرفا.ويشارك في البطولة 17 منتخباً وزعت على 6 مجموعات، إذ يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور الثاني من البطولة.// انتهى //16:57ت م0120