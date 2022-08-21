الطائف 23 محرم1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسانطلقت اليوم انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف، للدورة القادمة (1444 - 1448هـ)، بإشراف مباشر من لجنة الإشراف على الانتخابات من وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية، وتستمر لمدة خمسة عشر يوماُ.ونشرت الغرفة التعليمات والاشتراطات لكل من يرغب بترشيح نفسة، وهي: أن يكون لدى المترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن (10) سنوات، ولا تقل عن (5) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ويكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات (3) الأخيرة، ومسدِّداً اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه، وأن يقدم إقراراً بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها.ودعت لجنة الانتخابات الراغبين بالترشح وتتوفر فيهم الشروط المنوه بها، إلى أن يتقدموا بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني: https://voting.mc.gov.sa.// انتهى//16:58ت م0121