الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستنظّم هيئة المكتبات بعد غدٍ الثلاثاء، لقاءً مفتوحاً لطلاب وطالبات مرحلتَيْ الدكتوراة والماجستير بأقسام: علوم المكتبات والمعلومات في الجامعات السعودية؛ لمناقشة الأفكار والرؤى والطموحات في قطاع المكتبات، والمبادرات والبرامج التعليمية والأكاديمية المتخصصة في علم المكتبات والمعلومات.ويتضمن اللقاء الذي سيُعقَد افتراضياً: تعريفاً بهيئة المكتبات ورؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج التعليمية والأكاديمية، إضافةً إلى مناقشة الأفكار والمقترحات التطويرية للقطاع في المملكة، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع والموضوعات ذات العلاقة.ويأتي اللقاء امتداداً للقاءات المفتوحة التي دأبت على تنظيمها هيئة المكتبات بهدف مد جسور التواصل مع العاملين والمهتمين بقطاع علوم المكتبات والمعلومات في المملكة بمختلف فئاتها من أكاديميين وطلاب ومهتمين ومستثمرين في القطاع، بالإضافة إلى أفراد المجتمع.// انتهى //17:20ت م0123