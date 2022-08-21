الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اجتماعه الحادي والعشرين اليوم برئاسة معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، وحضور أعضاء المجلس، ناقش خلاله عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.واطلع المجلس في مستهل اجتماعه على العمل القائم في المحافظة على أوقاف عين زبيدة وتنميتها، كما اطلع على التقرير الدوري لأداء المصارف الوقفية، وتقارير المنجزات لبعض اللجان المنبثقة عنه، وبعض الخطط المالية.وأكد المجلس في نهاية الاجتماع ضرورة مواصلة الجهود لدعم قطاع الأوقاف، وتمكين مؤسساته لتكون ذات أثر تنموي مستدام، وتذليل جميع التحديات في سبيل تعزيز دور القطاع وإسهامه في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.// انتهى //17:21ت م0124