حائل 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسجمّلت أكثر من 100 عمل فني لفناني ومبدعي منطقة حائل، جادة الفنان يوسف الشغدلي، التي تشرف عليها جمعية الثقافة والفنون بحائل، ضمن مهرجان "بيت حائل" الذي يشرف على تنظيمه إمارة منطقة حائل في متنزه أجا بارك .وأبرزت الجادة الأعمال التشكيلية والفوتوغرافية للفنان الراحل يوسف الشغدلي -رحمه الله- ، الذي صمم وتابع بنفسه الإنشاءات لبيت حائل التراثي خلال الاستعدادات الأولى لإقامة المهرجان التراثي، إضافة إلى 80 فناناً وفنانة تطرقت أعمالهم الفنية لمختلف المدارس التشكيلية .وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بحائل خضير الشريهي، أن الإقبال الكبير الذي حظيت به الجادة دليل على الدور المهم المناط بالجمعية لرعاية الفنانين والمبدعين من أبناء المنطقة في المجالات الفنية التي تعنى بها الجمعية .وبين أن الفنان الشغدلي كان مدرسة فنية تعلم منها كثير من الفنانين والفنانات، ونهلوا من خبرته، مثنياً على جهود اللجنة المنظمة لبيت حائل ولمتنزه أجا بارك على تسهيلهما مشاركة الجمعية ودعمها، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في الجادة من الفنانين في المجال التشكيلي والخط العربي بلغ أكثر من 32 فناناً، و48 فنانة، أنتجوا أكثر من 100 عمل فني يشمل جميع المدارس الفنية من خلال الرسم الحر .وأقيم إستديو للتصوير الفوتوغرافي, ومرسم للأطفال، والرسم السينمائي والرسم على الرمل، إضافةً إلى الرسم للأطفال .// انتهى //17:25ت م0125