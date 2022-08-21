المنامة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي ألبرت شينجيرو، الذي يزور المنامة حاليًا.وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وزيادة مجالات التنسيق المشترك في المحافل الدولية، لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية في المنطقة والقارة الأفريقية وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي.كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والدبلوماسية.// انتهى //18:14ت م0127