إسلام آباد 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسلقي مسلحان من العناصر الإرهابية مصرعهما خلال عملية أمنية نفذتها قوات الجيش الباكستاني في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية نُفِّذت في ضوء معلومات استخباراتية، بالقرب من "مير علي" كبرى مدن مقاطعة وزيرستان، مضيفاً أن قوات الجيش صادرت من حوزة الإرهابيين أسلحة وذخيرة.وبيّن أن القتيلين من عناصر منظمة إرهابية محظورة، ومطلوبان لتورطهما في تنفيذ أعمال إرهابية طالت قوات الأمن في المنطقة.// انتهى //18:15ت م0128