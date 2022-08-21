لندن 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستغلب فريق ليدز يونايتد على ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب إيلاند رود ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ثلاثية ليدز جاءت عن طريق أرونسون في الدقيقة (33) ورودريجو (37) وهاريسون (69).وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليدز إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما بقي رصيد تشيلسي عند 4 نقاط في المركز الـ12.// انتهى //18:22ت م0130