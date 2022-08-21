لندن 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستغلب فريق نادي برايتون على مضيفه وست هام بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد لندن الأولمبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.سجل لبرايتون أليكسيس ماك في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، ولياندرو تروسار في الدقيقة 66.وبهذا الفوز، قفز برايتون للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، فيما بقي وست هام في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.// انتهى //18:59ت م0133