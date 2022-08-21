الخرطوم 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس اليوم بوفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان.وبحث اللقاء كيفية تعاون والتزام الحكومة للمساعدة في مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية وفقاً للنصوص الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، التي أقرت تعاون والتزام الحكومة في هذا الصدد.// انتهى //18:59ت م0134