المدينة المنورة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستنطلق بالمدينة المنورة الأربعاء القادم أعمال مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف تحت عنوان "الوقف .. تنمية مستدامة", وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.ويهدف المؤتمر -الذي يستمر يومين- إلى نشر ثقافة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع, إضافة إلى طرح رؤى وأفكار ومشاريع تسهم في دعم عجلة التنمية, وتحقيق التكامل مع جميع القطاعات.وسيناقش المؤتمر في جلساته العديد من المحاور الرئيسة المتمثلة في الأوقاف والبيئة التنظيمية، والتنمية والاستدامة، والتمويل والاستثمار، والتقنيات الحديثة للقطاع الوقفي، إضافة إلى جلسة حوارية عن الصناديق الوقفية وجلسة افتتاحية يقدمها عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والخبراء، إلى جانب تنظيم المؤتمر لأوراق عمل مستقلة, وورش عمل, ولقاءات متنوعة للإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية والتطور, وفق أفضل الممارسات والدراسات التطبيقية.يُذكر أنه سيقام معرض مصاحب تشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة من الشركات الوقفية والجمعيات الأهلية المهتمة بالأوقاف ومقدمي الخدمات لدعم القطاع غير الربحي عامة, والقطاع الوقفي خاصة، في حين خصّصت الجهة المنظمة للمؤتمر الرابط: https://mcawqaf.com للتسجيل في أعماله .// انتهى //19:07ت م0137