الخرطوم 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأعلن مجلس الوزراء السوداني في اجتماع طارئ له اليوم حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارث السيول والأضرار التي طالت: ولايات نهر النيل، والجزيرة، والنيل الأبيض، وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وكسلا.ونادي المجلس بضرورة استنفار الجهود الرسمية والشعبية لاستقطاب الدعم والعون الإنساني الداخلي والخارجي من الهيئات الرسمية والشعبية لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين من الأوضاع بالولايات.ووجه اجتماع مجلس الوزراء المجلس القومي للدفاع المدني بالاضطلاع بدوره بالتنسيق مع لجنة الطوارئ بالمجلس السيادي من خلال أفرعه بالولايات والميزانية المرصودة والدعومات القادمة من الداخل والخارج والمنظمات الإنسانية.// انتهى //19:26ت م0139