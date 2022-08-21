الأحساء 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، العقيد قبلان بن حمد الشهراني بمناسبة تعيينه مديراً لمرور المحافظة.وتمنى سموه للعقيد الشهراني التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً أهمية تكاتف الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء كافة لإنجاح مهام العمل المروري على الوجه المطلوب، وفق توجيهات القيادة الحكيمة وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه؛ للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.// انتهى //19:41ت م0141