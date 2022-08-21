إسلام آباد 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسلقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم خلال الساعات الـ24 الماضية جراء حوادث سبّبتها الأمطار الموسمية التي هطلت بغزارة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان اليوم أن معظم الضحايا سقطوا في منطقة "جعفر آباد"، مُضيفةً أن فرق الإغاثة التابعة لها أنقذت 350 عائلة كانت عالقة في منطقة "نصير آباد".// انتهى //19:57ت م0142