الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا، بأنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20 / 8 / 2022م)، نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عددٍ من السياح في مدينة "ريزا" شمال تركيا، نتج عنه إصابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.وبينت السفارة أن عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطناً، منهم (6) يرقدون في المستشفى، مؤكدة أنها تتابع بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين ولله الحمد من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث، سائلة المولى عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة.// انتهى //20:41ت م0146