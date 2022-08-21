القاهرة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشدة العملية الإرهابية التي قامت بها حركة "الشباب" الإرهابية واستهدفت خلالها أعداداً من المدنيين، بما في ذلك أطفال أبرياء بأحد فنادق العاصمة مقديشيو، معرباً عن تضامنه مع الشعب الصومالي.وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في تصريح اليوم: إن قضايا الإرهاب التي يعاني منها الصومال بحاجة إلى تكاتف دولي على جميع المستويات الأمنية والسياسية مع حكومة الصومال؛لتمكينها من اجتثاث الإرهاب من جذوره ومعالجة التحديات التي تقوض السِّلم والأمن الصوماليين والإقليميين.// انتهى //20:45ت م0147