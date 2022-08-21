عام / أمطار على منطقة الباحة
الأحد 1444/1/23 هـ الموافق 2022/08/21 م واس
الباحة 23 محرم 1444هـ الموافق 21 اغسطس 2022م واس
شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع إنعدام ألرؤية بسبب الضباب بقطاع السراه شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي , والعقيق , والقرى , وبني حسن , والمندق , والمخواة , وقلوة , والحجرة , وغامد الزناد , والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها , إرتوتْ على إثرها الأرضُ.
جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .
// انتهى //
22:24ت م
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