الباحة 23 محرم 1444هـ الموافق 21 اغسطس 2022م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع إنعدام ألرؤية بسبب الضباب بقطاع السراه شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي , والعقيق , والقرى , وبني حسن , والمندق , والمخواة , وقلوة , والحجرة , وغامد الزناد , والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها , إرتوتْ على إثرها الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .// انتهى //22:24ت م0154