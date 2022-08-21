بيساو 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسوقَّعت السنغال وغينيا بيساو عدداً من اتفاقيات التعاون العسكرية الثنائية تتضمَّن تبادلَ المعلومات والدوريات المشتركة على الحدود،وتدريب عسكري في داكار.جاء ذلك خلال ماحباث عقدت في بيساو اليوم بين قائد أركان الجيش السنغالي الجنرال الشيخ واد ونظيره البيساو غيني الجنرال باغي نا نتان ،حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.يشار إلى أن السنغال وغينيا بيساو تتقاسمان الرئاسة الدورية لمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".// انتهى//22:31ت م0155