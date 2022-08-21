جدة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واس‏‏‎‏‎عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.‏‎‏‎واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من وزارة الصحة في شأن آخر المستجدات الصحية في المملكة المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد -19).وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الاقتصادي والتنموي، وتضمن أهم تطورات الاقتصادين الوطني والدولي، وأبرز السيناريوهات والتوقعات المستقبلية.كما استعرض المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال تقرير أداء الأجهزة الحكومية للربع الثاني من العام الجاري، واشتمل على الأداء العام لمؤشرات أداء الأجهزة العامة بنهاية الربع الثاني من العام (2022م)، ونتائج مؤشرات الالتزام المسندة على الجهات، والأداء العام لمبادرات رؤية المملكة العربية السعودية (2030).واطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة المالية حيال أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام (2022م). وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.// انتهى //22:34ت م0156