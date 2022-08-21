الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسعقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مساء اليوم في العاصمة الرياض لقاءً ثنائيًا مع وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين أسامة بن أحمد العصفور.وتناول اللقاء مناقشة مجموعة من المواضيع التنموية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية لكلا الوزارتين، والتعاون في تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة في هذا الجانب.حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان بن عبدالله النعيم، بالإضافة لوكلاء قطاع التنمية الاجتماعية، كما كان بصحبة وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين مجموعة من قيادات الوزارة.يذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لحرص القيادات الرشيدة على توحيد الجهود، وتفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.// انتهى //22:35ت م0157