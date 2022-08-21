إسلام آباد 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسلقي تسعة جنود باكستانيين على الأقل مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون إثر سقوط شاحنة عسكرية كانوا يستقلونها في وادٍ شمال باكستان .وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الشاحنة المنكوبة كانت جزءًا من قافلة عسكرية متجهة نحو بلدة "مانغ باجري" في منطقة باغ بكشمير الباكستانية عندما وقع الحادث.من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه في ضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //23:11ت م0158