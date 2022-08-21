الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن تعازيها وتضامنها مع الجمهورية التركية إزاء الحادثين المروريين اللذين وقعا في مدينتي غازي عنتاب وماردين وأديا إلى وفيات وإصابة العشرات.وتقدمت وزارة الخارجية بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين، ولحكومة وشعب تركيا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //00:32ت م0001