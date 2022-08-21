الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لما تعرضت لهُ العديد من الولايات بجمهورية السودان الشقيقة من أمطار وسيول تسببت في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.وتقدمت الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، سائلين المولى -عز وجل- أن يحمي السودان وشعبه الشقيق من كل شر ومكروه.// انتهى //00:46ت م0002