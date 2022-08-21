الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين لكرة القدم - أمس - اجتماعاً في مدينة وهران الجزائرية، برئاسة رئيس اللجنة المنظمة عبدالحكيم الشلماني، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي مختلف اللجان والأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم.وتم خلال الاجتماع الاطلاع على لائحة البطولة بجانب الوقوف على جاهزية ملاعب التدريبات والمباريات واعتماد قائمة الحكام.وقدم الشلماني، شكره وتقديره باسم اللجنة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على ثقة مجلس الاتحاد في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بنسختها الرابعة، مؤكداً أن ذلك محفزاً لتقديم الجهود الكبيرة التي تسهم في نجاح هذا المحفل العربي، مثمناً للاتحاد الجزائري حسن الاستقبال والترتيبات والضيافة.وفي جانب آخر عقدت لجنة الحكام اجتماعاً تحضيرياً موسعاً، استعرض خلاله رئيس اللجنة خليل جلال لائحة البطولة والقوانين والأنظمة الخاصة بالمباريات.// انتهى //01:22ت م0003