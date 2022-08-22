سيئول 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 59,046 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و 299 ألفا و 377 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا عن تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و 109 حالات.// انتهى //06:05ت م0011