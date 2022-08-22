طوكيو 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 81ر124 نقطة أو 43ر0% ليصل إلى 52ر28805 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 65ر3 نقطة، أو18ر0%، ليصل إلى 87ر1990 نقطة.// انتهى //06:19ت م0014