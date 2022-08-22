مكة المكرمة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسدشن مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون أمس العيادة الطبية في مقر إدارة القيادة والتحكم والترحيل الطبيب بالعاصمة المقدسة.وتقدم العيادة الطبية الخدمة والرعاية الطبية لمنسوبي الهيئة وهي مجهزة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، حيث يقوم بالعمل في العيادة بالتناوب أطباء مختصون وذو كفاءة عالية بالإضافة إلى عملهم في التوجيه الطبي للفرق الإسعافية.يذكر أن عدد العاملين في القيادة والتحكم يصل إلى 150 موظف وموظفة، واستقبلت العيادة 6 حالات من بداية افتتاحها منها حالة جروح قطعية، وحالة ارتفاع في الضغط والسكر، وحالة مغص كلوي.// انتهى //06:44ت م0017