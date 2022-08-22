المدينة المنورة 24 محرم 1444هـ الموافق 22 أغسطس 2022م واسأقام فريق فرسان الصفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة دورة تدريبية بعنوان " السمات الشخصية للمتطوعين " بحضور رئيس اللجنة مصلح الصبحي ومدير وحدة التطوع عبدالإله الروتعي.وتناول مقدم الدورة المدرب محمد نور الحماد عددا من المحاور المهمة في دعم مهارات الجيل الجديد وتخدم تطلعاتهم ضمن الأعمال والأنشطة التطوعية وهي سمات المتطوعين في القرآن الكريم، وأخلاقيات المتطوعين وحقوقهم وواجباتهم وسماتهم المهارية.يذكر أن الدورة التدريبية التي شارك فيها أكثر من 20 متدربا ، تأتي ضمن مشروع أكاديمية أجيال فرسان الصفة التطوعية.// انتهى //07:26ت م0020