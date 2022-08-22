إسلام آباد 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه على تكثيف جهود إغاثة المنكوبين بالفيضانات المدمرة التي ضربت الأجزاء الجنوبية من البلاد خلال اليومين الأخيرين.وأخبرت عن مقتل تسعة جنود باكستانيين وإصابة أربعة آخرين إثر سقوط شاحنة عسكرية في واد قريب من طريق جبلي وعر بشمال باكستان.وسلطت الضوء على جهود الحكومة الباكستانية لزيادة حجم احتياطي العملة الأجنبية لتحسين الاقتصاد الوطني.ولفتت صحف إسلام آباد النظر إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل جراء فيضانات تعرضت لها المناطق الشرقية من أفغانستان.ونشرت صحف الاثنين متفرقات منها حرص العديد من البلدان على تأمين الأمن الغذائي بسبب التأثيرات السلبية للتغير المناخي على إنتاج المحاصيل الزراعية، ومقتل العشرات جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في الهند، وتوقيف السلطات الجزائرية ثلاثة عشر شخصاً للاشتباه في دورهم في إشعال سلسلة حرائق ضربت البلاد مؤخراً.// انتهى //08:02ت م0021