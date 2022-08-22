أبها 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.// انتهى //08:23ت م0022