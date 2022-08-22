تونس 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج وفدا عن الكونغرس الأمريكي، مشيرةً إلى بحث الجانبين عددًا من المواضيع من بينها دعم العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.وكتبت عن إعلان السلطات الجزائرية ارتفاع عدد ضحايا الحرائق التي شهدتها ولايات جزائرية مختلفة، مبينة أن استمرار جهود قوى الدفاع المدني المغربية لإخماد حرائق مندلعة منذ ثلاثة أيام شمال البلاد.ولفتت صحف الاثنين الانتباه في الشأن الدولي إلى إعلان المجلس القومي للدفاع المدني في السودان أن عدد الوفيات جراء السيول والفيضانات وصل إلى 80 شخصاً وعدد الإصابات إلى 31 شخصًا، إلى جانب خسائر مادية فادحة.// انتهى //09:47ت م0028