الرباط 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسركّزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها على القضايا التي تناولها خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس أول أمس بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، مُبرزة التوجيهات الأساسية التي تناولها الخطاب.وأخبرت عن إطلاق حوار وطني شامل في تشاد يستمر لمدة 3 أسابيع، بهدف طي صفحة المرحلة الانتقالية، والتوصّل إلى تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية.وتطرّقت صحف الاثنين إلى مخلفات الهجوم الإرهابي الذي نسب إلى حركة الشباب الصومالية الإرهابية ضد فندق بالعاصمة مقديشيو وأسفر عن مصرع 8 مدنيين.وتناقلت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة العمل على حلحلة الأسباب التي تُسهم في تكريس عدم التسامح والكراهية في العالم، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العنف على أساس الدين أو المعتقد.واهتمت صحف الرباط في أخبار متفرقة، بالقيود التي تم فرضها على استخدام المياه في لندن بسبب الجفاف، ومخلفات الفيضانات في الهند والسودان، وإلى إعلان نيوزيلندا حالة طوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات.// انتهى //09:53ت م0030