بريدة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسقدّمت جمعية التمور "خير" عددًا من المبادرات من خلال مشاركتها في مهرجان بريدة للتمور من بينها الحد من هدر التمور، وإيصال التمور للمستفيدين بطرق مستدامة.وقامت الجمعية في موسم التمور بإيصال (75) طنًا من التمور لمستحقيها في (6) مناطق مختلفة بالمملكة، وذلك بعد تهيئتها وتحسينها بأعلى معايير الجودة الغذائية.وتهدف الجمعية في خططها المستقبلية إلى تأهيل المهتمين بمجال التمور فيما يخص قطاع الزراعة، وتصنيع وإعادة تدوير فوائض التمور بمهرجان بريدة للتمور.// انتهى //10:05ت م0032