لندن 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بنتائج المناظرة التلفزيونية التي جرت أمس بين مرشحي رئاسة الوزراء، ريتشي سوناك، وليز تروس.وتناولت أزمة غلاء المعيشة التي تشهدها بريطانيا، مشيرة إلى أن رفع سقف فواتير الطاقة الذي يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل من شأنه أن يزيد العبء المادي على المواطنين.وأخبرت صحف لندن في شأن منفصل عن إجراء هيئة الصحة في إنجلترا تجارب على فحص طبي لمن هم فوق سن ٥٠ عامًا من شأنه تحديد الإصابة المبكرة بالسرطان لأكثر من ١٠ ٪؜ من الحالات.وعرجت على تطورات الأوضاع في سيرلانكا، مشيرة إلى تفاؤل شعبي تجاه إكمال الإصلاحات الاقتصادية في وقت وجيز.وتطرقت صحف بريطانيا إلى مناقشة قادة دول الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اتصال هاتفي الاتفاق النووي الإيراني والحاجة إلى تعزيز دعم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار.// انتهى //10:08ت م0033