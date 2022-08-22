الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واستوج المنتخب السعودي الأول لكرة الطائرة بكأس بطولة العين الدولية لكرة الطائرة بعد فوزه على الأهلي السعودي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط ليحقق فوزه الخامس على التوالي رافعاً رصيده إلى 14 نقطة.وجاءت نتائج الأشواط (25/21)، (25/19) ، (26/28) ، (25/13)، حيث تأتي هذه المشاركة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوي التي ستقام في قيرقستان خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر من الشهر القادم.// انتهى //10:26ت م0036