طوكيو 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض؛ متأثرة بتراجع بورصة وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي وسط ارتفاع عائدات السندات.وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 0.47 في المئة، ما يعادل 135.83 نقطة، ليصل عند مستوى 28794.50 نقطة، بينما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بمقدار 1.93 نقطة، ما نسبته 0.1 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1992.59 نقطة.// انتهى //10:44ت م0038