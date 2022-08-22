رام الله 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 20 فلسطينيًا من محافظات مختلفة في فلسطين.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من بيت لحم، في حين اعتقلت من نابلس الأسير المحرر زاهر موسى من قرية زواتا غربًا والأسيرة المحررة فلسطين فريد عبد اللطيف نجم من شارع تل بالمدينة.كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين من بينهم أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي المطور من طولكرم ورام الله والخليل والقدس المحتلة بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.// انتهى //11:10ت م0042