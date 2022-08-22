جدة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسباشر فريق فني من المهندسين الجيولوجين والمختصين من مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أعمالهم في جبال فيفا بمنطقة جازان، وذلك بـ(الشخوص) وتحديدًا في مواقع الانهيارات الصخرية التي تسببت بها الأمطار التي هطلت مساء الخميس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.وجرى تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية، والجيو هندسية الحقلية، وتسجيل المشاهدات والأضرار جراء الأمطار بالمنطقة المتضررة، وجاري العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة بعد أن تُستعرض الأسباب وتوضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية.وتعتمد بعض الحلول الهندسية الأولية والتي تجرى من قبل المختصين، على إزالة الكتل الصخرية المعلقة أو التدعيم بمسامير التثبيت، والرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجبلية المستمرة.ويأتي عمل الفريق الفني من منطلق دور هيئة المساحة الجيولوجية في درء المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية وخصوصاً في العقبات، حيث يسهم هطول الأمطار في زيادة الانهيارات وإغلاقاً للطرق وتلفاً في البنى التحتية والممتلكات.// انتهى //11:15ت م0043