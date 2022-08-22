الأحساء 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه بالمحافظة أمس، رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري.وجرى خلال اللقاء استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة، فيما تطرق سموه للأحياء التي لا تتوفر فيها خدمات المياه والصرف الصحي، مطلعاً على الخطط المستقبلية ومشاريع الشركة في المحافظة منها مشاريع تحسين جودة المياه والتي بلغ نصيب الأحساء مشروعين بقيمة تتجاوز النصف مليار ريال، وجرى تسليم مواقعها للمقاولين وهي الأن في مرحلة التصميم وستبدأ أعمال التنفيذ فيها مباشرة بعد اكتمال التصاميم قبل نهاية العام.كما جرى اعتماد 30 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بقيمة مليارين و660 مليون ريال شبكات مياه وصرف صحي كحزمة أولى ضمن خطط شركة المياه للوصول للمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للوصول لجودة الحياة، وسيتم العمل على الخطة التشغيلية لمشاريع الشركة لتغطية الخدمات المياه والصرف الصحي.وقدم رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية الشكر لسمو محافظ الأحساء على استقباله وتوجيهاته ودعمه واهتمامه بالخدمات التي يقدمها القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية بمحافظة الأحساء.// انتهى //11:39ت م0047