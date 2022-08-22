جدة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساستعادت أمانة محافظة جدة، أراضٍ حكومية بمساحة تقدر بنحو 19 ألف متر مربع بنطاق بلدية الجنوب الفرعية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس عبدالعزيز بن مرعي المغربي، أن الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعدٍ على أرضٍ حكومية، جرى استغلالها من بعض المواطنين الذين قاموا بتسوير أراضٍ حكومية بشكل غير نظامي، مما يعد تعديًّا على الممتلكات العامة، مؤكداً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.// انتهى //11:40ت م0048