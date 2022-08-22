تبوك 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسحصلت وكالة الأنباء السعودية "واس" ممثلة بمصورها في منطقة تبوك محمد الشريف على المركز الأول في مسابقة "الخيل بعدستك" التي نظّمها الاتحاد السعودي للفروسية بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الذي يُوافق التاسع عشر من شهر أغسطس كل عام، ويهدُف إلى تشجيع الجميع على متابعة التصوير الفوتوغرافي كمهنة، وتوحيد المصورين من جميع أنحاء العالم .وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الفائزين بالمسابقة، مقدماً لهم الدعوة لحضور كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، الذي سيقام بمدينة الطائف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وهو من السباقات المخصصة للخيل العربية الأصيلة .وأعرب المصور "الشريف" عن سعادته بهذا الفوز الذي يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي يُحققها منسوبي وكالة الأنباء السعودية في مختلف المحافل.وقال :"إن اليوم العالمي للتصوير يُعد فرصة لنا للتعرف على جديد التصوير الفوتوغرافي والمهارات اللازمة ليطور من خلاله المصور المحترف من أعماله ، ومشاركة صورنا المفضلة مع الآخرين، والتحدث إلى المصورين بمختلف مدارسهم واكتشاف سبب استمتاعهم بمهنتهم، كما أن هذا اليوم يُعد بالنسبة للمصورين منصة لعرض أهم التحولات التي يجب تطويرها في عالم التصوير بغية إنفاذ الحق الأساسي للجميع في مشاهدة جديد التصوير وفهم أساسياته وأماكن وأزمنة التقاط الصور، والتعرّف على فنون التصوير الضوئي والمرئي.// انتهى //11:42ت م0049