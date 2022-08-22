عرعر 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسانطلقت أمس الاختبارات التحصيلية العلمية الخاصة ببرنامج التسريع الأكاديمي بجامعة الحدود الشمالية بإشراف وإعداد المركز الوطني للقياس.ويستهدف البرنامج الطلبة المتفوقين من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويُعنى بتسريع المسارات التعليمية للطلبة من خلال اجتياز برنامج السنة التحضيرية وسنة الأعداد العام للكليات الصحية ودراسة السنة الأولى مباشرة في الكلية المقبول بها بعد تحقيقه لشروط ومعاييير اجيتاز البرنامج.ويُمكّن برنامج التسريع الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس في نسخته الثانية، الطلبة المتفوقين من التقدم في دراسة المرحلة الجامعية وفقًا لقدراتهم ومهاراتهم الفردية، كما يأتي البرنامج ضمن المشاريع والبرامج المنبثقة عن مبادرات الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020- 2025م المتعلقة بتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين بإشراف وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، ممثلة بأكاديمية الموهوبين بالجامعة.// انتهى //11:46ت م0050