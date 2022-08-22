الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساعتمد معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم، منهجية الديوان في الرقابة على الأداء، والمشتملة على الأهداف الرئيسة للرقابة على الأداء، والمتطلبات العامة لممارستها، ومراحل وخطوات تنفيذها، والتعريف بالأطراف المسؤولة ومستخدمي التقارير الرقابية التي يصدرها الديوان بموجب اختصاصه.وأشار النائب المساعد للرقابة على الأداء بالديوان محمد بن سليمان بن دايل إلى الدعم الذي يجده قطاع الأداء ومنسوبوه من معالي رئيس الديوان، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات التي تواجهه، وتوجيهاته المستمرة التي كان لها الأثر الإيجابي فيما حققه القطاع من نجاحات، مشيراً إلى أن "منهجية الرقابة على الأداء" هي خلاصة دراسة موسعة وشاملة تمت في إطار مشاريع التعاون مع البنك الدولي، وتهدف إلى تقديم تعريف واضح للمنهجية الرقابية التي يتبعها الديوان في تنفيذ عمليات الرقابة على الأداء.وأوضح أن المنهجية قد سلطت الضوء على المفاهيم والمبادئ الرئيسة لعمليات الرقابة على الأداء التي يجريها الديوان، حيث تضمنت وصفاً موجزاً للإجراءات التي يتبعها الديوان في مختلف مراحل الرقابة على الأداء، متمنياً أن تحقق المنهجية الأهداف المتوخاة من إعدادها، وأن تقدم للمهتمين والمختصين وأصحاب المصلحة إجابات كافية وإيضاحات وافية لعملية الرقابة على الأداء.// انتهى //12:38ت م0053