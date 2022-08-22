عنيزة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسزار وفد أجنبي سياحي من عدة دول موسم عنيزة الدولي للتمور، الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة.واطلع الوفد على عمليات البيع والشراء في ساحة المزادات بالمدينة الغذائية والمختبر الصحي، ومنطقة توريد التمور، ومنطقة مبيعات التجزئة، ومنطقة التصدير، وقبة التمور، واستمع الوفد لشرح عن ما تقدمه المعارض المشاركة من خدمات لزوار الموسم.وبينت الزائرة سيان باتي وهي باحثة من إنجلترا، أن الهدف من زيارتها هو تأليف كتاب عن التمور، حيث أنها سجلت بالكلمة والصورة أسماء أكثر من 71 نوعاً من أنواع التمور، كما أعربت جانييت ويلي من الولايات المتحدة الأمريكية عن زيارتها لموسم التمور, مبينة أنها تجربة رائعة.// انتهى //12:41ت م0054