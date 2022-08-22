عام / نائب وزير الموارد البشرية للعمل يعقد اجتماعًا مع اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي
الاثنين 1444/1/24 هـ الموافق 2022/08/22 م واس
الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واس
عقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اجتماعًا مع اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي بحضور رئيس اللجنة عبدالعزيز بن فوزان الفهد، وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء اللجنة وممثلي اتحاد الغرف السعودية، استكمالًا للاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع اللجان الوطنية لاتحاد الغرف التجارية السعودية.
ويهدُف الاجتماع إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات ووضع الحلول التي تُسهم في تمكين النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات، والتأكد من معالجة كافة الجوانب التي تُواجه القطاع وسبل النهوض به وتطويره.
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