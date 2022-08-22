الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسعقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اجتماعًا مع اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي بحضور رئيس اللجنة عبدالعزيز بن فوزان الفهد، وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء اللجنة وممثلي اتحاد الغرف السعودية، استكمالًا للاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع اللجان الوطنية لاتحاد الغرف التجارية السعودية.ويهدُف الاجتماع إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات ووضع الحلول التي تُسهم في تمكين النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات، والتأكد من معالجة كافة الجوانب التي تُواجه القطاع وسبل النهوض به وتطويره.// انتهى //12:58ت م0056