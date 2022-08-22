طريف 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأكمل مكتب تعليم محافظة طريف جهوده استعداداً لعودة أكثر من 12 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة للعام الدراسي الجديد في أكثر من 53 مدرسة، وتهيئة البيئات التعليمية بجميع المتطلبات وتوفير التجهيزات التعليمية من المقررات الدراسية والأدوات والأجهزة التقنية ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية.وأوضح مدير مكتب تعليم طريف حامد هلال الحازمي، أن خطة الإستعداد شملت تكثيف الجولات الميدانية على المدارس بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، وانطلاق الدراسة بشكل فعلي ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع مرافق المدارس وأجهزة التكييف والإضاءة ووسائل النظافة.// انتهى //13:00ت م0058