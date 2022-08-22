مسقط 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساستقبل معالي وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، بمكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.وأشاد السفير العنزي، بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عُمان، معرباً عن شكره وتقديره للمساعي الحميدة التي تقوم بها سلطنة عُمان في عدد من القضايا الراهنة في المنطقة والعالم.وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين.// انتهى //13:04ت م0059