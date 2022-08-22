طريف 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة طريف، بمنطقة الحدود الشمالية مبلغ 450,000 ريال، ضمن مشروع توفير المستلزمات الدراسية، لأبناء وبنات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك بدعم من المنصة الوطنية للعمل الخيري"إحسان".وأوضحت الجمعية أن عدد المستفيدين من المشروع 374 طالبًا وطالبة من أبناء الأسر التي ترعاهم الجمعية، مبينةَ أن المشروع يهدف إلى تأمين المستلزمات الدراسية بشكل متكامل لأبناء وبنات الأسر ومساعدتهم في مواصلة حياتهم التعليمية والدراسية، انطلاقاً من حرصها على توفير الرعاية الشاملة من جميع جوانبها للمستفيدين.// انتهى //13:15ت م0060