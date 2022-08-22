الكويت 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 5ر37 نقطة، ما نسبته 49ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 55ر7756 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر275 مليون سهم، بقيمة 17ر56 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 12816 صفقة نقدية .وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 54ر0 في المئة، ما يعادل 5ر31 نقطة، ليصل عند مستوى 58ر5876 نقطة، من خلال تداول 207 ملايين سهم، عبر 6624 صفقة نقدية، بقيمة 2ر14 مليون دينار.وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 47ر0 في المئةأ أو 6ر40 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 8ر8658 نقطة، جراء تداول 7ر68 مليون سهم، عبر 6192 صفقة، بقيمة 9ر41 مليون دينار.// انتهى //13:19ت م0061