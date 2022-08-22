المدينة المنورة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن طرح فرصة استثمارية لرخصة كشف خاصة بخام الجبس؛ للمنافسة في آبار القصب جنوب مركز نبط بمنطقة المدنية المنورة في موقع تعديني بشمال غرب محافظة ينبع، غرب طريق (ينبع – أملج) وعلى بُعد 75 كم من مدينة ينبع البحر و65 كم جنوب مدينة أملج، بمساحة تزيد عن 0.6 كيلو متر مربع.وتهدف الوزارة من هذا الإعلان، إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخصة كشف (خام الجبس) وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي.وأفادت أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر "منصة تعدين"، وستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مبينةً أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر "منصة تعدين" بحسب المعلن.وأشارت الوزارة إلى أن مراحل المنافسة تتضمن الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على موقع خام الجبس وأخيرًا الإعلان عن النتائج والشركة الفائزة.وأوضحت أن خام الجبس يظهر في منطقة الرخصة على شكل رواسب طباقية تصل سماكتها إلى عدة أمتار، لافتةً إلى أن جيولوجية المنطقة الواقعة شمال غرب محافظة ينبع تتكون من رواسب بحرية شاطئية ضمن متكون الرغامة، وتبرز في المنطقة رواسب سميكة من الجبس الشاطئي والانهيارات تمتد بشكل متقطع من الجنوب (ينبع) إلى الشمال (أملج) على طول الساحل الساحلي للبحر الأحمر حيث تحدها من الشرق صخور الدرع العربي.وبينت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجود العديد من الشركات والمصانع الحاصلة على رخص استغلال لخام الجبس بالقرب من الموقع، مشددة على أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة بحيث لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.ويمكن التقديم إلى المنافسة عبر الرابط: https://mining.mim.gov.sa/pages/public/MiningCompetition.xhtml .// انتهى //13:37ت م0063